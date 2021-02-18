بالفيديو: نصائح طبية لتقليص نسبة الدهون في الكبد!

بغداد - ياسين صفوان - أمراض الكبد الشحمي تشكل خطرا على صحة الانسان. وينصح الدكتور رافد علاء الخزاعي، استشاري في الامراض الباطنية والغدد الصماء، في حديث لقناة السومرية عبر برنامج آلو دكتور مع الدكتور غيث الغفاري، بأن الوزن الزائد يؤثر بشكل كبير على صحة الكبد.

يعرف مرض الكبد الدهني أو دهون الكبد بأنه زيادة تراكم دهون على الكبد وفي خلاياه بمستوى أعلى من الطبيعي الذي يساوي 5%، كما يطلق عليه الأطباء أيضاً "تنكّس دهني كبدي".

وزن المريض يؤثر جداً على نسبة الدهون في الكبد، وهنا يكمن الحل في انقاص الوزن للحفاظ على صحة جيدة.

ويكون انقاص الوزن عبر اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية.

يذكر ان 20% من سكان العالم مصابون بمرض تشحم الكبد.

التفاصيل الكاملة في هذا الفيديو من آلو دكتور. ولمشاهدة الحلقة الكاملة، أنقر هنا.