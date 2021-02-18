شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشأن النزاع النووي مع إيران.. محادثات أوروبية أمريكية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

من المقرر أن تعقد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا محادثات مع الولايات المتحدة، اليوم الخميس، لبحث الخطوات التالية حول النزاع النووي مع إيران المبرم العام 2015.



وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 ثم أعاد فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره البريطاني دومينيك راب، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، بينما سيشارك وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلنكين في المحادثات عبر الفيديو.

وتصاعد الخلاف النووي أول أمس الثلاثاء عندما أعلنت إيران أنها ستقيد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها ما لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية الصارمة ضدها.