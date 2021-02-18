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تعرف على آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.69 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و527301.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                                         إجمالي الوفيات                              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                             488455                                              27830834

 

الهند                                                             155913                                                10937320

 

البرازيل                                                         240940                                                9921981

 

روسيا                                                       186873                                                    4112151

 

المملكة المتحدة                                         118195                                                4058468

 

فرنسا                                                    82812                                                      3489129

 

إسبانيا                                                    65979                                                     3096343

 

إيطاليا                                                 94540                                                       2751657

 

تركيا                                                   27652                                                        2602034

 

ألمانيا                                                66286    

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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