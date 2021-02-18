تعرف على آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.69 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و527301.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 488455 27830834

الهند 155913 10937320

البرازيل 240940 9921981

روسيا 186873 4112151

المملكة المتحدة 118195 4058468

فرنسا 82812 3489129

إسبانيا 65979 3096343

إيطاليا 94540 2751657

تركيا 27652 2602034

ألمانيا 66286