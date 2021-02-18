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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.69 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و527301.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 488455 27830834
الهند 155913 10937320
البرازيل 240940 9921981
روسيا 186873 4112151
المملكة المتحدة 118195 4058468
فرنسا 82812 3489129
إسبانيا 65979 3096343
إيطاليا 94540 2751657
تركيا 27652 2602034
ألمانيا 66286