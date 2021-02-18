شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المغربية توقف صاحب مصنع نسيج بشبهة «القتل الخطأ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

وُضع قيد التوقيف الاحتياطي في المغرب، صاحب مصنع نسيج غير مرخّص قضى فيه 28 شخصاً جراء فيضان وقع فيه الأسبوع الماضي، وذلك بانتظار استكمال التحقيق بالواقعة، وفق النيابة العامة التي تشتبه بتورّط الموقوف بـ«القتل الخطأ والجروح غير العمدية».

وجاء في بيان لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنّ قاضي التحقيق قرّر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائياً إيداعه السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق. وقضى 28 شخصاً في مصنع النسيج المقام في قبو فيلا في حي سكني بمدينة طنجة شمال المغرب، بعدما غمرته مياه الأمطار.

وأوضح البيان أنه على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدّمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة، وكل من سيظهر تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.

وأشار مصدر في الشرطة لفرانس برس إلى أنّ أول بيان رسمي كان قد وصف المصنع بأنه «غير مصرّح به»، لكنّ حقيقة الوضع القانوني لهذا المعمل «سيكشفها التحقيق». وخلّفت الواقعة صدمة واستياءً، فضلاً عن تساؤلات حول مدى احترام شروط السلامة داخل أماكن العمل والصرامة في تطبيق القوانين.