شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام على أن ينتهى باب التقديم الاثنين الموافق 22 فبراير، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الاثنين حيث يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وتقدم هيثم بطاح بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن ليكون أول المرشحين لعضوية المجلس.

ومن المقرر، أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.

كان مجلس نقابة الصحفيين، أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الاشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية.