صور.. حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت أحياء محافظة بورسعيد، حملاتها، اليوم الخميس، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع المحافظة، في ظل موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

وأشار اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، إلى أن أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من الطرق الرئيسية والفرعية متواصلة بعد أن تعرضت المدينة لهطول أمطار غزيرة، مؤكدًا أن مجلس المدينة على استعداد تام للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة، وأنه جرى الدفع بسيارات الكسح لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع، لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، هو ما ساعد على تحقيق الانسياب المروري وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

وأكد أنه يترأس غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.