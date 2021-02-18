اليابان تبدأ إعطاء اللقاح المضاد لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

بدأت اليابان، اليوم الخميس، التطعيم باللقاح المضاد لمرض كوفيد -19، حيث من المقرر أن يحصل نحو 40 ألف شخص من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد على الجرعة الأولى من اللقاح.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، إن مدير "مركز طوكيو الطبي" كان أول شخص في البلاد يتلقى على الجرعة المضادة للمرض الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المركز الطبي، أراكي كازوهيرو: "اعتقد أن اللقاح هو الورقة الرابحة في خضم تفشي جائحة فيروس كورونا.. سأكون في غاية الامتنان إذا قام مسؤولو الصحة العامة بتحليل البيانات الخاصة بجرعاتنا واستخدامها".

ومن المقرر أن يحصل نحو 800 من العاملين في المركز الطبي على اللقاح خلال الجولة الأولى من إعطاء اللقاحات.

ويخضع الأشخاص الذين يتلقون للملاحظة لمدة 15 دقيقة بعد تلقيهم جرعاتهم. ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل أية أعراض جانبية.

وكانت الحكومة اليابانية وافقت يوم الأحد الماضي على استخدام لقاح فايزر الأمريكي.

واتفقت الحكومة اليابانية مع فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية على توريد 144 مليون جرعة من اللقاح المشترك الذي تنتجه الشركتان، لتطعيم 72 مليون شخص بحلول نهاية عام 2021.

كما طلبت اليابان الحصول على 120 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، وهناك اتفاق آخر للحصول على 50 مليون جرعة من لقاح مودرنا.