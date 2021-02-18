هبوط البصل وصعود الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البصل 25 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الباذنجان البلدي والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، اليوم الخميس، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.6 جنيه.

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.