تراجع الدينار البحريني.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر بيع الدينار البحريني قرشا واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه أمس، بينما استقرت أسعار باقي العملات مقابل الجنيه، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وحافظ سعر شراء الدينار البحريني على مستواه عند 40.23 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 41.56 جنيه.

وظل سعر الريال السعودي ثابتا عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 48.69 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار الأردني ثباتا عند 21.66 جنيه للشراء، و22.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وبقي سعر الريال القطري ثابتا عند 4 جنيهات للشراء، و4.30 جنيه للبيع.