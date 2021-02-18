ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 45 و51 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.