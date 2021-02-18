إسرائيل تسجل أكبر عدد وفيات في شهر واحد منذ 20 عاما

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

شهد شهر يناير من عام 2021 شهد أكبر نسبة وفيات في إسرائيل على مدار العشرين عاما الماضية، حسب البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، الأربعاء.

وشهدت إسرائيل تسجيل 5233 حالة وفاة في يناير الماضي، علما بأن هذه البيانات ليست نهائية، بحسب ما أوضح متحدث باسم المكتب المركزي للإحصاء لصحيفة “جيروزاليم بوست”.

وكان متوسط الوفيات في شهر يناير منذ عام 2000 إلى 2020 هو 4376.3، فيما كانت الزيادة في أعداد وفيات الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي أودت بحياة 1459 شخصا في البلاد، وهو أيضا أعلى معدل وفيات شهري منذ بداية الوباء في إسرائيل.

وتوفي عدد أقل من الناس الشهر الماضي بسبب أمراض أخرى، مثل الإنفلونزا أو مسببات أخرى كحوادث السيارات. وعلى هذا النحو، فإن إجمالي عدد الوفيات مطروحا منه الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا هو 3774 فقط، وهذا الرقم يعد من بين أقل الأرقام على مدار العشرين عاما الماضية في إسرائيل.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم مكتب الإحصاء إنه يوجد سنويا حوالى 2 في المئة نمو في حجم السكان، وهو ما لا يتم حسابه بشكل مباشر في الأرقام الأولية.

كانت هناك قفزة أكبر في وفيات الذكور مقابل وفيات الإناث أيضا في المعدل الإجمالي.

وتظهر البيانات العالمية عدد وفيات كوفيد-19 أكثر لدى الرجال من النساء.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت إسرائيل أكثر من 738 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 5473 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، وفقا لإحصائيات جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية.

ومع ذلك، تملك إسرائيل أسرع حملة تطعيم ضد الوباء تستهدف منح اللقاحات لجميع السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، حيث حصل أكثر من 41 في المئة من السكان على اللقاح فعليا.