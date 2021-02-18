والدة ناصر الزفزافي: أغمي على ابني داخل السجن وظل ينزف دما في المرحاض

جدة - عبدالحي حسين - خرجت والدة ناصر الزفزافي بتصريحات جديدة، متحدثة عن تدهور الوضع الصحي لابنها داخل المؤسسة السجنية، وقالت إنه “أغمي عليه أمس الأربعاء، وظل ينزف دما داخل المرحاض”.

وقالت والدة ناصر، في بث مباشر في الفايسبوك، مساء أمس، “الله ياخود الحق.. اليوم تلقينا خبرا مفاده أن ابننا دخل في إغماء وظل ينزف دما داخل السجن، ثم ذهب إلىى المرحاض ولمدة وهو ينزف دما”.

وحملت المتحدثة مسؤولية ما سيقع لابنها إلى الدولة المغربية، وقالت، “لا أدري هل سأرى ولدي مجددا أم لا؟ ماذا تفعلون في أولادنا؟، وبعدها تخرجون لتكذبوننا!”.

واستغربت أم الزفزافي، للمنع الذي طال وقفة كان من المنتظر أن تنظم أمام السجن المحلي بالحسيمة، وقالت، “طلبنا رخصة لتنظيم وقفة فتم منعنا، وإن خرجنا بدون رخصة ستقمعوننا، أليس لنا الحق في الدفاع عن حقوق أبنائنا؟ هل تريدوننا أن نسكت وأنتم تفعلون بنا وبأولادنا ما شأتم؟”.

وناشدت أم ناصر من سمتهم بـ”الشرفاء”، من أجل “التدخل لإنقاذ حياة ناصر”، مضيفة، “أريد أن أذهب لرؤية ابني داخل السجن، ولدي مريض، وأنا أعيش العذاب مع ابني الذي يعذب منذ دخوله للسجن”.