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تعرف على آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.69 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و527301.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                                         إجمالي الوفيات                              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                             488455                                              27830834

 

الهند                                                             155913                                                10937320

 

البرازيل                                                         240940                                                9921981

 

روسيا                                                       186873                                                    4112151

 

المملكة المتحدة                                         118195                                                4058468

 

فرنسا                                                    82812                                                      3489129

 

إسبانيا                                                    65979                                                     3096343

 

إيطاليا                                                 94540                                                       2751657

 

تركيا                                                   27652                                                        2602034

 

ألمانيا                                                66286    

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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