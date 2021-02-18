حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية المتوقعة لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



توقعت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة الصغرى من درجة إلى ثلاث درجات مئوية.

وقالت النشرة إن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون صحو وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، وصحو إلى غائم جزئياً أثناء النهار وتشكل خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة على سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة. ومن المحتمل تشكل الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز).

وذكرت أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة على الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي، الرياح معتدلة السرعة بشكل عام نشطة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب مثيرة للأتربة والرمال و أقصى سرعة لها 27 عقدة.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، و صحو إلى غائم جزئياً أثناء النهار، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو إلى غائم جزئياً، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية كلاً من :

1. كبار السن والأطفال في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر.

2. الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب