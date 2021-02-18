إدانة أممية لاستهداف مدنيين بـ"الهاون" جنوبي ليبيا

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

أدانت البعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء، استهداف تجمع ليبيين كانوا يحتفون بالذكرى العاشرة لثورة فبراير، بقذائف الهاون جنوبي ليبيا.



ودعت البعثة الأممية في بيان مقتضب، السلطات في ليبيا إلى "إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع في هذا الهجوم الشنيع على المدنيين، وإحالة الجناة إلى المحاكمة".

وفي وقت سابق اليوم، قتل طفل وأصيب 29 مدنيا بجروح بينهم طفلان، جراء سقوط قذيفة هاون استهدفت تجمع المحتفلين بذكرى الثورة في مدينة سبها جنوبي ليبيا.

بدوره، أدان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الحادث الدامي في مدينة سبها.

وقال بليحق في بيان إن مجلس النواب يطالب كافة الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، مضيفا "كما يتقدم المجلس بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل الفقيد، ويتمنى الشفاء لجرحى هذا العمل الإرهابي الجبان".

وكان مدير مركز سبها الطبي، الدكتور عبدالرحمن عريش، قال في تصريحات بثتها الصفحة الرسمية للمركز، إن 29 شخصا أصيبوا جراء سقوط قذيفة الهاون خلال احتفالات ذكرى ثورة فبراير في منطقة المنشية بسبها.

وأوضح "عريش" أن بعض الحالات وضعها مطمئن، مشيرًا إلى أن 5 حالات في وضع حرج وأجريت لثلاث منها عمليات جراحية.

وكان عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها مصباح أوحيدة، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن قذيفة هاون مجهولة المصدر سقطت بشكل مفاجئ على مواطنين محتفلين بعيد الثورة.

ويحتفل الليبيون في الـ17 فبراير/ِشباط من كل عام، بذكرى الثورة التي أسقطت النظام السابق، فيما دخلت البلاد في حالة من الفوضى حتى الآن.