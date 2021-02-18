وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة

المناطق - واس

أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة.

وأكد كيربي في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء أن هذه الاعتداءات “تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود السلام في المنطقة”.

كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.