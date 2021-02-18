بورتو يكتب التاريخ بانتصاره على يوفنتوس

فوز تاريخي للفريق البرتغالي، إذ أنه الأول على يوفنتوس عبر التاريخ، حيث لم يسبق لبورتو أن فاز على اليوفي من قبل، بعدما جمعتهما 5 مباريات، فاز البيانكونيري في 4 وتعادلا في مباراة.

ومن جهة أخرى، قالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن هدف موسى ماريجا الثاني لبورتو في شباك يوفنتوس، جاء بعد 19 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني.

وأضافت أن هذا الهدف هو أسرع هدف يسكن شباك يوفنتوس في الشوط الثاني عبر تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري الأبطال.