القبض على عصابة لسرقة الدراجات جنوبي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ،اليوم الخميس، من إلقاء القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية وعجلات "التكتك " جنوبي العاصمة بغداد .

اعلنت المديرية في بيان تلقت "الخليج 365" نسخة منه ان مكتب إجرام المحمودية القى القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين وضبطت بحوزتهم مسدس صوتي وقناع وجه ودراجة مسروقة ، مبينة أن المتهمين اعترفوا بقيامهم بأكثر من ثماني سرقات لدراجات نارية وعجلات "التك تك" ، وأضافت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي.