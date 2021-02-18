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القبض على عصابة لسرقة الدراجات جنوبي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ،اليوم الخميس، من إلقاء القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية وعجلات "التكتك " جنوبي العاصمة بغداد .

 اعلنت المديرية في بيان تلقت "الخليج 365" نسخة منه ان مكتب إجرام المحمودية القى القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين وضبطت بحوزتهم مسدس صوتي وقناع وجه ودراجة مسروقة ، مبينة أن المتهمين اعترفوا بقيامهم بأكثر من ثماني سرقات لدراجات نارية وعجلات "التك تك" ، وأضافت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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