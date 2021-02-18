مقتل ملاكم عراقي بحادثة طعن داخل منزله

وقال المصدر للسومرية ان نيوز ، ان "خلافا عائليا ادى الى مقتل الملاكم عمار هدف وهو احد منسوبي نادي النجدة الرياضي واصابة شقيقه بطعنات سكين داخل منزلهما في منطقة الزعفرانية وسط بغداد" ، فيما يدلي المصدر بمزيد من التفاصيل عن منفذي الجريمة .

افاد مصدر امني ، اليوم الخميس ، بالعثور على الملاكم عمار هدف مقتولا طعنا بالسكاكين داخل منزلهفي العاصمة بغداد.

محمد يوسف

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