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مقتل ملاكم عراقي بحادثة طعن داخل منزله

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-18 | 07:56

مقتل ملاكم عراقي بحادثة طعن داخل منزله

المصدر:

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افاد مصدر امني ، اليوم الخميس ، بالعثور على الملاكم عمار هدف مقتولا طعنا بالسكاكين داخل منزلهفي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية ان نيوز ، ان "خلافا عائليا ادى الى مقتل الملاكم عمار هدف وهو احد منسوبي نادي النجدة الرياضي واصابة شقيقه بطعنات سكين داخل منزلهما في منطقة الزعفرانية وسط بغداد" ، فيما يدلي المصدر بمزيد من التفاصيل عن منفذي الجريمة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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