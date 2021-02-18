استراتيجية المغرب الناجحة في مكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب، لمحة عن استراتيجية المملكة المتبعة في محاربة الإرهاب.

مُحاربة الإرهاب في المغرب.. "الاستباقية" كلمة السر

إشادة أمريكية بجهود المخابرات المغربية في مكافحة الإرهاب



جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تستضيفه العاصمة المغربية الرباط، حول موضوع: "مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة”، ينظمه المرصد المغربي حول التطرف والعنف، بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومعهد السياسات من أجل الجنوب الجديد، والرابطة المحمدية للعلماء.

وقال جبران، إن المغرب يتبنى استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الاستباقية، والتحصين الديني، والإدماج الاجتماعي.