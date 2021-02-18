العراق تعلن مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن العراق، الأربعاء، مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بغارة جوية للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين، شمال البلاد.



وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، إن "طائرات التحالف الدولي نفذت ضربة جوية ضمن قطاع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان أن العملية نفذت "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة".

وفي وقت سابق، اعتقلت قوة أمنية من الاستخبارات، مرافقاً لما يعرف بـ"أمير الجزيرة"، لدى داعش، عقب تسلله من الحدود السورية باتجاه غرب نينوى.

وتكثف القوات العراقية من حملات الملاحقة لفلول تنظيم داعش منذ نحو شهر عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب منطقة الطيران في بغداد،وأسفر عن وقوع العشرات من الضحايا.

وأسفرت عملية عسكرية حملت عنوان "ثأر الشهداء"، جاءت غداة تفجير بغداد، باعتقال وقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم قيادات لداعش.

واطلقت السلطات الأمنية العراقية عملية "أسود الجزيرة"، بعد أيام من حملة "ثأر الشهداء"، استهدفت مطاردة عناصر داعش في مناطق غرب العراق.

واستطاع داعش عقب خسارته المدن التي احتلها في يونيو 2014، من اعادة تنظيم صفوفه مجدداً ومواصلة الهجمات التي تهدد أمن المدن والقطعات الأمنية.

واعتمد داعش منذ مطلع العام الماضي، على المناطق المفتوحة والصحراوية في نشر مسلحيه واستخدامها كقواعد وملاذات لصعوبة السيطرة عليها أمنياً .