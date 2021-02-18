شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالاً بوزير المالية السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إن وزيرة الخزانة جانيت يلين بحثت في اتصال هاتفي مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء قضايا من بينها التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن يلين «أكدت ضرورة التصدي للتحديات الشاقة المتمثلة في إنهاء جائحة كوفيد-19، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة التفاوت في الدخل، والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ».

(رويترز)

