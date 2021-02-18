شكرا لقرائتكم خبر عن «إيرباص» تستعين بـ A321 XLR في مواجهة تبعات الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثر جائحة «كوفيد -19» على شركات تصنيع الطائرات بشدة، لكن شركة إيرباص تتطلع بالفعل نحو طائرة جديدة للمساعدة في دفع تعافيها والحصول على قدم وساق على منافستها بوينج.

ستكون A321 XLR هي الأحدث في عائلة A320 ذات الممر الواحد من إيرباص عندما تبدأ عمليات التسليم في عام 2023.

يرمز XLR إلى مدى بعيد جدا ويمكن للطائرة أكثر من التعامل مع عبور شمال المحيط الأطلسي، مما يفتح إمكانية استخدام شركات الطيران على الطرق التي كانت حكرًا على الطائرات طويلة المدى ذات الجسم العريض حتى الآن.

منذ تقديم النموذج لأول مرة في معرض باريس الجوي في يونيو 2019، تلقت الطائرة أكثر من 450 طلبًا، بما في ذلك 37 طلبًا العام الماضي.

وأعلنت إيرباص، التي قالت إن طلبياتها الجديدة تراجعت 65 بالمئة في 2020 إلى 268، عن نتائج أرباحها يوم الخميس.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى تحقيق نفس العدد على الأقل من عمليات تسليم الطائرات التجارية هذا العام مثل 566 طائرة قامت بإدارتها خلال عام 2020.

وأسفرت عملياتها الخاصة بالطائرات التجارية عن خسارة للعام بأكمله بلغت 1.33 مليار يورو (1.6 مليار دولار)، بعد انخفاض بنسبة 37% في الإيرادات إلى 34.2 مليار يورو، مقارنة بأرباح سابقة بنحو 1.8 مليار يورو.

وقدرت شركة إيرباص الرقم الأساسي - أرباحها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب - عند 618 مليون يورو، بانخفاض 90%.

وتقول الشركة الفرنسية/ الأوروبية إن هذا يعكس انخفاض تسليم الطائرات التجارية و «كفاءة التكلفة المنخفضة المصاحبة». لكنه يشمل أيضًا 1.1 مليار يورو من المخصصات المتعلقة بالوباء.

وأعلنت شركة بوينج الشهر الماضي عن خسارة سنوية قدرها 13.8 مليار دولار لقسم الطائرات التجارية، مع انخفاض الإيرادات إلى النصف بسبب الوباء إلى 16.1 مليار دولار.

(وكالات)