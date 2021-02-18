شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاصيل مشروع أردوغان لاحتلال سوريا وليبيا باستخدام جماعات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الجماعات المتطرفة في إدلب وأيضا في ليبيا وعلى رأسها جبهة النصرة، من أجل تنفيذ مخططات أردوغان في المنطقة، فى حين أثبت تقرير بالفيديو أن الجنود الأتراك الذين قتلوا فى إدلب كانوا بوسط الجماعات الإرهابية هناك، لخلق ذريعة لتغول القوات التركية فى الأراضى السورية.

وكشف التقرير، أن أردوغان ينفذ مشروع احتلال في سوريا وليبيا بل والمنطقة من أجل تنفيذ المشروع التركي هناك، وذلك من خلال دعم العناصر والمليشيات الإرهابية هناك ودعمهم ماديا وبالأسلحة لتنفيذ تلك الجرائم ضد أبناء الشعوب العربية، وذكر التقرير أن المعركة التى يخوضها أردوغان في سوريا حصدت العديد من الخسائر في صفوف قواته.