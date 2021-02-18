ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار بالقرب من محطة عبور شمال فيلادلفيا إلى 8 أشخاص

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

ارتفع عدد مصابي إطلاق النار بالقرب من محطة عبور شمال فيلادلفيا إلى 8 أشخاص.



وقالت الشرطة الأمريكية إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقرب من محطة ترانزيت في شمال فيلادلفيا.

وقالت الشرطة إن شخصين أصيبا برصاصة في الظهر بالقرب من جنوب شرق ولاية بنسلفانيا عند محطة هيئة النقل في حي أولني.

وأصيب 3 أشخاص آخرين في الذراع والكاحل والساق على التوالي.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن إصابة ضحيتين أخريين.

ونقل 6 منهم إلى مركز البرت اينشتاين الطبي وواحد إلى مستشفى جامعة تمبل.

ولم تكن ظروفهم وخطورة إصاباتهم متاحة على الفور.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على سلاحين ناريين وتم القبض على مشتبه به واحد فقط.