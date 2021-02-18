شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ... أربع مقترحات لمكافحة جائحة كوفيد -19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس الأربعاء أربعة مقترحات لمكافحة جائحة كوفيد -19 وتقديم مساهمات جديدة لحماية السلام، كان ذلك في جلسة إحاطة افتراضية مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) تتعلق بتوزيع لقاح COVID-19.

واقترح وانغ الالتزام بمنح الأولوية للناس وتعزيز التعاون العالمي في مكافحة كوفيد -19 ؛ التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي وخلق بيئة ملائمة لمكافحة الوباء ؛ حل النقص في اللقاحات وزيادة المساعدة للبلدان النامية ؛ وتعزيز التنسيق وإفساح المجال كاملاً لدور منظومة الأمم المتحدة.

وشدد على أن الصين اتخذت إجراءات ملموسة لتعزيز التوزيع العادل للقاحات COVID-19 ، مضيفًا أن الصين لم تسعى أبدًا إلى تحقيق أي أهداف جيوسياسية في تنفيذ التعاون الدولي بشأن لقاحات COVID-19 ، ولم تحسب أبدًا أي مكاسب اقتصادية ، ولم تعلق أبدًا بأي أهداف سياسية. الظروف.

وقال وانغ: "أكثر ما نفكر فيه هو السماح للقاحات بأن تصبح سلعًا عامة في المتناول وبأسعار معقولة لشعوب جميع البلدان".