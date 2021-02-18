الولايات المتحدة الأمريكية تجدد التزاماتها وشراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأربعاء، التزاماتها وشراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.



وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة في عدة مجالات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن أمنها، كما أدان هجمات مليشيا الحوثي في اليمن ضد السعودية.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أوضح جون كيربي، أن الهدف الأساسي لوجود القوات الأمريكية في العراق وسوريا حاليًا هو ضمان هزيمة تنظيم داعش نهائيًا.

وفيما يخص علاقة واشنطن مع حلف شمال الأطلسي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن بلاده ستعيد تفعيل التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق الأربعاء، خاطب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن 29 نظراءه الأوروبيين عبر تقنية الفيديو، إذ منعه الوباء من مغادرة واشنطن.

وأكدت أوساط وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن "الأمور سارت على ما يرام" وأضافوا "أوستن أكد النهج الجديد للعلاقات والتفاهم الجديد بين الحلفاء".

وكتب أوستن في مقال في صحيفة "واشنطن بوست" قبيل الاجتماع "رسالتي لنظرائي ستكون واضحة: علينا التشاور واتخاذ القرارات معاً والتحرك معاً. أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة ستكون أقوى عندما تعمل ضمن فريق".