زعيم المعارضة التركية يشن هجوماً حاداً ضد أردوغان والحكومة ببلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

شن زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو، هجوما عنيفا ضد الحكومة التركية ورئيس البلاد أردوغان، وقال إن حكومة انقلاب مدني تحكم البلاد.



ورد "أوغلو" على دعوات أردوغان بالاستفتاء على دستور جديد فى البلاد قائلا: "الوضع لا يسمح بدستور ديمقراطي جديد للبلاد"، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

كانت وزارة الداخلية التركية قالت إن الشرطة اعتقلت أكثر من 700، بينهم أعضاء في حزب سياسي مؤيد للأكراد، في عمليات ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في أعقاب مقتل 13 تركيا كانوا رهائن في شمال العراق.

وقالت الحكومة التركية إن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا أفرادا من الشرطة والجيش احتجزوهم غالبا في عامي 2015 و2016.،ووقع القتل أثناء عملية عسكرية.

وأوضحت الوزارة أن المعتقلين، وعددهم 718، قُبض عليهم في 40 منطقة بأنحاء البلاد وبينهم رؤساء مناطق ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان.، واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالتحرك ببطء شديد لتحرير الرهائن