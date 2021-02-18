استطلاع تركي: المُعارضة تحصل على نسبة تأييد أكثر من حزب أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت نتائج استطلاع رأي حديث عن حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على نسبة تأييد في الشارع التركي أقل من المعارضة



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ووفق استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة متروبول للأبحاث واستطلاعات الرأي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حصدت المعارضة تأييد 43 % من المشاركين، بينما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 37.2 %، فيما بلغت أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد 18.6 %.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية عقب توزيع أصوات الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد يرتفع رصيد أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 45.7 %، بينما ارتفعت أصوات المعارضة إلى 52.8 %.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن في عدة مناسبات أنه يرفض اللجوء إلى انتخابات مبكرة، ويقول مراقبون إن السبب في ذلك تراجع شعبية التحالف الحاكم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا