كورونا في 24 ساعة| 618 إصابة وتحذير من موجة جديدة.. و"التعليم" تستعد للامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136081 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

كورونا اليوم: تحذيرات من موجة رابعة.. وهذه علاقة نزلات البرد بكوفيد 1

السيسي يطالب بحصول الدول الأفريقية على لقاحات كورونا بشكل منصف وعادل

"جونز هوبكنز": وفيات كورونا في أفريقيا تقترب من الـ 99 ألف حالة

واشنطن: الحرس الوطني قدّم أكثر من 1.2 مليون جرعة لقاح للمدنيين

وفاة 8 مصابين بينهم 3 سيدات بـ"كورونا" في القليوبية

دراسة أمريكية: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بين الحوامل في واشنطن

نائبة بايدن تدعو إلى تطعيم المعلمين ضد كورونا كأولوية

البنتاجون: ثلث القوات الأمريكية يرفض تلقي لقاح كورونا

بلومبرج: سلالة كورونا الجنوب أفريقية ترفع الإصابات في زامبيا 16 ضعفًا

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تاج الدين: المبادرات الصحية ساعدت في الحد من انتشار إصابات كورونا

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وفاة أخصائية تمريض متأثرة بإصابتها بكورونا في كفرالشيخ

تعافي 4 أطفال من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال في بنها

روسيا تقر الانتقال للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت"

‏‏غزة استقبلت اليوم أول شحنة من لقاح كورونا

الاتحاد الأوروبي: تخصيص 225 مليون يورو لمكافحة سلالات كورونا

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جنوب إفريقيا تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاح "جونسون آند جونسون"

البرلمان التونسي يصادق علي مشروع قانون لتعويض أضرار استخدام لقاح كورونا

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أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تناول الوجبات السريعة والمقلية خلال إصابتك