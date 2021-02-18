حد ليلاً| 49 وفاة بكورونا والرئيس السيسي يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136081 حالة حتى اليوم.

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السيسي يطالب بحصول الدول الأفريقية على لقاحات كورونا بشكل منصف وعادل

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

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دراسة جديدة تكشف ملابسات مقتل الملك سقنن رع على يد الهكسوس

قالت الدكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الأشعة المقطعية لمومياء الملك سقنن رع كشفت عن تعرضه لضربات في الرأس والوجه وإصابته بجروح قاتلة.

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إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الأربعاء، 5 مراكز للدروس الخصوصية، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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أول تعليق من الإفتاء على الشماتة في عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

علقت دار الإفتاء على حالة الشماتة التي شهدتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث سير في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

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محافظ الإسكندرية: انهيار داخلي في 24 منزلًا بسبب الطقس السيئ

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن سوء الأحوال الجوية تسبب في انهيار داخلي بـ24 منزلًا سواء بسقوط سلم أو شرفة أو سقف أو غير ذلك، إضافة إلى سقوط بعض اللافتات الإعلانية.

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أكثر من 36 ألف عملية.. الصحة تكشف إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك إنفوجرافيك يشرح إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد (أول محافظة يتم تطبيق المنظومة بها).

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‏‏البيت الأبيض: بايدن أكد لنتنياهو دعمه للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية

قال البيت الأبيض في بيان، مساء الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ينوي تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما.

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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة "أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط".

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إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

ذكرت الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محطة للسكك الحديدية، في حين لا تزال الظروف المحيطة بإطلاق النار غير واضحة.

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ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصف تويتر بأنه ممل

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما على وسائل الإعلام أمس الأربعاء، في أولى مقابلاته منذ مغادرته البيت الأبيض.

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بايدن ونتنياهو يبحثان هاتفيا اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول المنطقة والتهديد الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث معه هاتفيا، الأربعاء، في أول اتصال بينهما منذ تولي بايدن منصبه.

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