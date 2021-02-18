اليوم.. أرقام جلوس الشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، إنه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم الخميس، حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم.

ويقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه، وسينشر رابط البوابة من خلال صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبدالعظيم أنه ستبدأ الامتحانات لكافة المراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية في تمام الساعة 9 صباحا طبقا للجداول التي تم إعلانها بالأمس، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدون في ورقة الأسئلة بكل امتحان، وسيتم موافاة الجميع بأي قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية:

https://www.azhar.eg/splash. html