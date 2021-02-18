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الصين.. 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 11 إصابة جديدة بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الخميس إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وذلك ارتفاعا من سبع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين 20 حالة إصابة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من ست حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين الإصابات التي لا تظهر عليها الأعراض على أنها حالات مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين‭‭‭ ‬‬‬بلغ حتى الآن 89806 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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