وزير خارجية أمريكيا: سندفع مستحقات لـ”الصحة العالمية” بقيمة 200 مليون دولار

جدة - عبدالحي حسين - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار بحلول نهاية فبراير الحالي، بعد التراجع عن قرار الإدارة السابقة الانسحاب من هذه المنظمة.

وأوضح بلينكن خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي حول كوفيد-19، أن ذلك “يشكل خطوة أساسية إلى الأمام في الإيفاء بالتزاماتنا المالية كأعضاء في منظمة الصحة العالمية، ويعكس التزامنا المتجدد لضمان حصول المنظمة على الدعم الذي تحتاجه لقيادة الاستجابة العالمية للجائحة”.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن بلاده “ستعمل كشريك لمواجهة التحديات العالمية، بما أن هذه الجائحة تشكل أحد هذه التحديات، وتوفر لنا فرصة ليس فقط لتجاوز الأزمة الحالية، بل لنصبح أكثر جاهزية وقدرة على المقاومة في المستقبل”.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة “ستوفر أيضا دعما ماليا كبيرا” لآلية (كوفاكس) الدولية لتوزيع اللقاحات على أفقر الدول.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بالخطوة الأمريكية معلنة أن المبالغ المالية ستستخدم في إطار تحقيق هدفها تحسين الأوضاع الصحية لمليارات الأشخاص بحلول سنة 2023.