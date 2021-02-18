الاستثمارات تتدفق على الصحراء.. مستثمرون أتراك يبحثون عن موطئ قدم في الداخلة

جدة - عبدالحي حسين - بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، باتت الجهات الجنربية للمملكة محط أنظار المستثمرين الأجانب، وسط توالي زيارات وفودهم للمسؤولين في الصحراء المغربية.

وأعلن المجلس الجهوي الداخلة- وادي الذهب، اليوم الأربعاء، عن استقباله لوفد من رجال الأعمال الأتراك.

وقال مجلس الجهة، إن رئيسه الخطاط ينجا، استقبل وفدا من رجال الأعمال الأتراك الذين قاموا بزيارة للجهة لمناقشة المشاريع المشتركة التي سينجزها المجلس الجهوي.

وقدم رجال الأعمال الأتراك، عروضا لمشاريع من شأنها المساهمة في الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة على عدة مستويات، يضيف بلاغ لمجلس الجهة، “كما عبروا عن رغبتهم الشديدة في التعاون مع المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب في هذا الصدد”.

الأتراك ليسوا أول وفد من المستثمرين الأجانب يزور الأقاليم الجنوبية، بل توالت الزيارات من طرف وفود مماثلة، من مختلف الدول، خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم تحل ظروف الجائحة برجال الأعمال من عدد من الدول، وبين طموح الحصول على موطئ قدم في الصحراء المغربية، للاستفادة من فرص الاستثمار التي باتت تمثلها المنطقة كبوابة للدول الافريقية جنوب الصحراء.