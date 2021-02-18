“التشامبيونزليغ”.. هزيمة إشبيلية داخل قواعده أمام دورتموند

جدة - عبدالحي حسين - مني فريق إشبيلية بالهزيمة في عقر داره بثلاثة أهداف لهدفين لحساب مباراة ذهاب الدور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الاسباني سباقا للتهديف بواسطة اللاعب سوسو في الدقيقة السابعة قبل أن يعدل اللاعب داوود النتيجة، ويعود بعدها هالاند لتوقيع ثناٸية ورفع الحصة الی 3 أهداف.

خلال الجولة الثانية، حاول زملاء النصيري العودة في المباراة، ونجحوا في توقيع الهدف الثاني عن طريق اللاعب دي يونغ في الدقاٸق الأخيرة من عمر المواجهة، دون أن ينجحوا في تحقيق التعادل لتنتهي المباراة بتفوق الفريق الألماني بقلب ملعب رامون سانشيز بنتيجة 3-2، في انتظار مباراة العودة الحاسمة، التي ستحدد هوية صاحب بطاقة المرور الی الدور الموالي.