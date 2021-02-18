عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 3 جرحى بانفجار رسالة مفخخة في ألمانيا

الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365

أصيب 3 موظفين بجروح في انفجار رسالة مفخخة أثناء عملهم في مركز إداري تابع لمجموعة ”ليدل“ للبيع بالتجزئة في جنوب غرب ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشركة والشرطة.



وقالت الشرطة في بيان إن شخصين أصيبا ”بجروح طفيفة“ والثالث بجروح ”خطرة“ من جرّاء الانفجار الذي وقع عصر الأربعاء في نيكارسولم بالقرب من مدينة شتوتجارت.

وأضافت: ”بناءً على الوضع الراهن للتحقيق فقد انفجرت رسالة مفخخة داخل المبنى“.

وأوضحت الشرطة أن عناصر من فرق الإنقاذ وطائرة هليكوبتر هرعوا إلى مكان الانفجار في حين أجلت الشرطة حوالي 100 من موظفي الشركة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ”دي بي إيه“ عن ”ليدل“ قولها مساء الأربعاء: ”لقد صدمنا بما حدث ونتمنى لموظفينا الشفاء العاجل“.