شكرا لقرائتكم خبر عن 12 اختصاصا للجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وفيما يلى نستعرض اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار وفقا لمشروع القانون.

تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:

1. الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس

2. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3. دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

4. التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

5. التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.

6. مسائل النقد والائتمان والادخار.

7. سياسة الأجور والأسعار.

8. شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.

9. الاتفاقات الاقتصادية.

10. السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

11. موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

12. موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.