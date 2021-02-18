شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اقتراحات برغبة أمام "شكاوى النواب" لإنشاء أقسام شرطة ووحدات إطفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع بعد المقبل، 7 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وموجهة إلى الحكومة، لإنشاء مجمعات شرطية وفروع للسجل المدنى ووحدات إطفاء ببعض المدن والقرى.

وتشمل الاقتراحات برغبة التى ستناقشها اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مجمع شرطي بمدينة القوصية- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود حمدي أبو الخير، بشأن تشغيل سجل مدنى عرابة ابيدوس بمركز البلينا- محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب رفعت شكيب، بشأن إقامة فروع للسجل المدني بقرية الشيخ شبل مجلس قروى بناويط - مركز المراغة - محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب فايق الزكي، بشأن فتح مكتب سجل مدنى بقرية المعصرة- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية.

وتناقش اللجنة أيضًا، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى أبو زيد، بشأن إنشاء وحدة إطفاء بقرية نهطاي- مركز زفتى- محافظة الغربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن توريد 2 عربة مطافئ لمركز ومدينة الجمالية- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن استغلال قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعى مساحة 7 أفدنة لإنشاء مركز شرطة ومحكمة ابتدائية بمركز أبو حماد- محافظة الشرقية.