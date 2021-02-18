شكرا لقرائتكم خبر عن الأكراد في إيران.. تمييز واعتقالات وضغط متزايد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - موجة الاعتقالات الأخيرة ضد أكراد في إيران تثير قلق منظمات حقوقية غير حكومية حول العالم، ويرصد مراقبون تزايدًا في ممارسة الضغط وحملات المداهمة والاعتقالات ضد الأكراد، ما يشير إلى وجود تخوف وقلق لدى قيادة البلاد.

اعتقل 96 كرديًّا على الأقل في إيران منذ مطلع هذا العام بدون «أساس قانوني وبدون تعليل رسمي»، هذا ما ورد في رسالة للرأي العام العالمي على موقع منظمة «شبكة كردستان لحقوق الإنسان» وقعت عليها 36 منظمة غير حكومية، بينها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجمعية الشعوب المهددة.

وحسب الرسالة يتعلق الأمر بنشطاء المجتمع المدني وحقوقيين ومدافعين عن البيئة وكتاب وطلبة، وكذلك بأشخاص لم ينشطوا إطلاقًا سياسيًّا، ولم يتم إخبار ذوي المعتقلين عن مكان اعتقالهم، وردت السلطات على سؤال أهالي المعتقلين عنهم بإهانات وتهديدات وحذرتهم من التوجه إلى الرأي العام، كما جاء في الرسالة، والمعتقلون لا يحصلون على إمكانية مساعدة أو دعم قانوني.

وبما أن المعتقلين يُحظر عليهم الاتصال بالعالم الخارجي، فلا يمكن إلا التكهن بالمعاملة التي يلقونها في المعتقل، كما يقول ديتر كارغ، خبير الشؤون الإيرانية لدى منظمة العفو الدولية، ويضيف لـ DW: «إذا ما أخذنا ذلك كدليل عما أخبرنا به معتقلون سابقون، فإن الوضع قاتم.. الكثيرون تحدثوا عن التعذيب حتى تم انتزاع اعترافات منهم».

وهذه الاعترافات يمكن استخدامها ضد المعتقلين لاحقًا «في محاكمات غير عادلة»، كما تخشى المنظمات الموقعة على الرسالة، كما يمكن اتهامهم في المحكمة بتهديد الأمن القومي.

ويطالب الأكراد في إيران بالحكم الذاتي وهو ما ترفضه الحكومة وتراه تهديدا، وتخشى أن تطالب الأقليات الأخرى أيضًا بذلك،

وأسباب تحرك السلطات الإيرانية هذا غير واضحة، فهي «لم تكشف عن الأسباب التي دفعتها للتحرك ضد مجموعة كبيرة من الأشخاص ذوي انتماءات مختلفة»، كما تقول ياسمين رامسي، مديرة الاتصال في «مركز حقوق الإنسان في إيران»، ومقره نيويورك.

وتضيف لـ DW: «تقريبا نصف الذين تم استهدافهم ليس لهم أي علاقة بوسائل إعلام أو تنظيمات سياسية أو منظمات المجتمع المدني، وينطبق هذا بالأخص على ثلاثة شبان أسسوا مكتبة في مدينتهم»، وأغلب المعتقلين شاركوا على ما يبدو في تجمع أو كتبوا تعليقًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

ونظرا إلى الاحتجاجات المتزايدة بين غالبية السكان وحتى الأقليات كما حصل مثلا في نوفمبر 2019، فإن سلطة الدولة تخشى على ما يبدو من فقدان السيطرة على البلاد، «بما أنه يوجد في جميع مناطق الأقليات مجموعات معارضة مسلحة يمكن أن تنفذ هجمات، يتم اتهام جميع المعارضين بالارتباط بمجموعات مسلحة»، كما يفيد ديتر كارغ من منظمة العفو الدولية.

ومنذ مطلع هذه السنة قامت الدولة بتشديد سياستها تجاه الأكراد، كما يشير تيمور ألياسي، مؤسس ومدير أعمال «جمعية حقوق الإنسان في كردستان» التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

ومن وجهة نظر النظام الإيراني فإن السياسة القمعية ضد الأقليات جيدة، حيث تمنعها بذلك من تنظيم نفسها بشكل جماهيري واسع.