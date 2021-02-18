مقتل 20 إرهابيا بعملية نوعية لـ"دنب" جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل أكثر من 20 إرهابيا بينهم قيادات من حركة الشباب الإرهابية، في عمليةعسكرية بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي الصومال.

وبحسب بيان للجيش الصومالي فإن "القوات الخاصة (دنب) نفذت عملية عسكرية نوعية على الطريق الرابط بلدتي قوريولي وجانالي في منطقة شبيلي السفلى".

وقال البيان، الذي نقلته إذاعة صوت الجيش الرسمية: " مقتل أكثر من 20 إرهابيا بينهم قيادات خلال العملية كانت تختبئ في قرى واقعة بين بين جنالي وقوريولي".

بدوره، أكد قائد الجيش الصومالي، الجنرال أودوا يوسف راغي، في تصريحات إذاعية، أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في تلك المنطقة لملاحقة فلول الإرهابيين.

عملية عسكرية نوعية جديدة للجيش الصومالي تمثل محطة ضمن مشوار محاربة الإرهاب والحد من تصعيد الهجمات الإرهابية مؤخرا في المدن الكبرى.

وتأتي هذه العمليات في إطار مكافحة الإرهاب وكبح حركة الشباب التي تسعى للاستفادة من انسحاب القوات الأمريكية من الصومال وتراجع العمليات العسكرية للجيش الصومالي واستثمار الأزمة السياسية في البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس عبدالله فرماجو، ورفض المعارضة استمراره في منصبه لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.