شكرا لقرائتكم خبر عن تحت وطأة الغارات.. روسيا تنسحب من مطار T4 السوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - القوات الروسية عملية انسحابها من مطار التيفور العسكري شرق حمص إلى مطار تدمر العسكري ومستودعات مهين. وقالت مصادر لموقع «عين الفرات» اليوم (الأربعاء) إن القوات الروسية أخلت مطار التيفور العسكري بشكل كامل، وسحبت 16 شاحنة محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر والأسلحة الثقيلة، إضافة لـ7 عربات عسكرية و4 ناقلات جند لتدخل مطار تدمر العسكري عبر الطريق الشرقي.

وأفادت المصادر بأن الانسحاب جاء بعد رفض المليشيا الإيرانية توجيهات قاعدة حميميم الروسية بضرورة الخروج من المطار لتقليل احتمالية تعريضه للغارات الجوية الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن مطار التيفور سيبقى عقب الانسحاب الروسي تحت سيطرة المليشيات الإيرانية، ما سيجعله عرضةً للغارات الجوية الإسرائيلية التي تهدف إسرائيل من ورائها لمنع تحويل المطار إلى قاعدة عسكرية قد تكون الأكبر لإيران شرق حمص.

وكانت المليشيا الإيرانية رفضت مطلع الشهر الحالي مطلباً لقاعدة حميميم الروسية بإخلاء المطار، مبررةً ذلك بأنَّ تواجدها داخل التيفور سبق تواجد القوات الروسية، وبالتالي على الأخيرة مغادرة المطار، لتبدأ بعدها روسيا بإرسال تعزيزات نحو المطار انتهت بالانسحاب.

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