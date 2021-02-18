شكرا لقرائتكم خبر عن مناورة إسرائيلية لضرب 3 آلاف هدف لـ «حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال نفذ تدريبات ناجحة على ضرب 3 آلاف هدف لمليشيا «حزب الله» خلال 24 ساعة. وقالت الصحيفة في تقرير لها أمس (الأربعاء)، إن التدريبات شملت محاكاة للهجوم تثبت استعداد إسرائيل لشنه في حال اقتضت الحاجة.

والمحاكاة الإسرائيلية تبدو الأوسع من نوعها، واستمرت نحو 60 ساعة بين يومي الأحد والثلاثاء، وشارك فيها نحو 85% من أفراد سلاح الجو من جميع الأفرع والتخصصات.

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل استدعت ضباط الذخيرة والاحتياط رغم القيود التي فرضتها أزمة كورونا.

ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن التدريبات ليست فقط لإثبات قدرة إسرائيل الهجومية، بل أيضاً لإعلان أن لديها بنكاً من الأهداف التابعة لحزب الله. وأضافت أن التدريبات شملت أيضاً عمليات دفاعية ضد صواريخ كروز موجهة ضد إسرائيل. وأتت هذه المحاكاة في أعقاب محاولة حزب الله قبل نحو أسبوعين إسقاط طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق لبنان، لكن الصاروخ فشل في ضرب الطائرة، لتواصل مهمتها الاستطلاعية.