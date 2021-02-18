الرئاسي الليبي يبحث ملفات الانتخابات والحكومة الجديدة والمصالحة

عقد المجلس الرئاسي الليبي الجديد، أمس الأربعاء، اجتماعه الأول بالمقر المؤقت في طرابلس؛ لمتابعة ملفات الانتخابات والحكومة الجديدة والمصالحة، فيما أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، ضرورة الالتزام بمقررات ملتقى جنيف ومخرجات برلين، وإعطاء أولوية للمصالحة، وتوحيد المؤسسات، في حين عبّرت دول غربية في الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير عن دعمها للعملية السياسية في ليبيا حتى قيام الانتخابات في موعدها المقرر. وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان، إن الاجتماع شهد حضور رئيس المجلس محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، فيما شارك النائب موسى الكوني عبر الاتصال عن بُعد.

وأوضح البيان: إن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور، منها ضرورة العمل على حث رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته في المدة المحددة، وفق ما جاء في مخرجات الحوار السياسي الليبي، وآليات تنفيذ ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقرر تنظيمه نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن المجلس سيدعو رئيس المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع القادم، من أجل التشاور؛ لضمان توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة حتى تقام في الوقت المحدد لها

كما تناول الاجتماع عدداً من الملفات المهمة ، وأكد أنه سيتواصل الجميع، لتكون هذه المرحلة بوابة العبور الحقيقية نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.

توحيد المؤسسات

بدوره، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، ضرورة الالتزام بمقررات ملتقى جنيف ومخرجات برلين، وإعطاء أولوية للمصالحة وتوحيد المؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء كوبيش،رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فايز السراج، أمس الأربعاء، بمكتبه بطرابلس، في حين أكد السراج دعمه لانتقال سلس للسلطة، كما اتفق الطرفان على أنه من الضروري التقيد التام بموعد الانتخابات المتفق عليه 24 ديسمبر المقبل.

تقدم في المسارات

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن كوبيش هنأ الليبيين بالتقدم المحرز حتى الآن في المسارات الثلاثة للحوار، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الإيجابية لملتقى الحوار، وكذلك الاتفاق الأخير بشأن توحيد الميزانية.

كما هنأ المبعوث الأممي الليبيين، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة للثورة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.وقالت البعثة الأممية،إن كوبيش، لمس خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة أمس»دعمه الكامل لعقد جلسلة المجلس من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة».

وشددا الجانبان على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

جلسة للبرلمان الاثنين والثلاثاء

يأتي هذا اللقاء بعد يوم من قرار أعضاء مجلس النواب المجتمعين في صبراتة غربي البلاد، عقد جلسة للمجلس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، على أن يتم تحديد مكان انعقادها في غضون يومين.

وقرر النواب التواصل مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للإعلان خلال 48 ساعة عن إمكانية عقد الجلسة بسرت بالموعد المحدد من عدمه، وإن تعذر تكون الجلسة بصبراتة بنفس الموعد.

وحسب بيان صادر عن المجتمعين، وعددهم 97 نائباً أنه في حال تغيبهم عن الحضور تدار الجلسة بأكبر الأعضاء سناً.

وأوضح البيان: إن جدول أعمال الجلسة المقبلة «يتضمن إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب؛ بحيث تؤول فيها الرئاسة لأحد أعضاء المجلس من الجنوب. ويتضمن البند الثاني من جدول الأعمال «اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف، ومناقشة آليات إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واعتماد تعديلات اللائحة الداخلية، بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية».

المطالبة بالحكم الرشيد والشفاف

إلى ذلك، أعلنت دول غربية في الذكرى العاشرة للثورة عن دعمها للعملية السياسية في ليبيا.

ووجهت السفارة الأمريكية التهنئة للشعب الليبي، لافتة إلى دعمها له «في تقرير مستقبل بلده، والمطالبة بالحكم الرشيد والشفاف واحترام حقوق الإنسان».

وأشادت بالتقدم السياسي الذي حدث تحت رعاية الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، متعهدة بمواصلة الولايات المتحدة مساندة العملية «التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في موعدها، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة».

انتكاسات وضحايا وأحزان

وقال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا: إن الليبيين يمكنهم العمل على توحيد بلدهم، والتصالح كشعب، وتطوير إمكاناتهم العظيمة.

ووجه أوفتشا التهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة ذكرى الثورة،عبر حسابه بتويتر،أمس الأربعاء.

كما أشار إلى أن السنوات الماضية «شهدت انتكاسات وضحايا وأحزان»، مؤكداً أن ألمانيا «شريك موثوق به» من قبل الليبيين.

وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا: إن روما ستبقى إلى جانب ليبيا من أجل استقرار منطقة البحر المتوسط ورفاهية شعوبنا.

قتيل و20 مصاباً في سبها

وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي في سبها، أمس،وقوع 20 إصابة، فيما توفي طفل؛ إثر انفجار خلال احتفالية في منطقة المنشية بسبها بالذكرى العاشرة للثورة. (وكالات)