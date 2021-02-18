شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل عجمان» تتفقد مركبات الأجرة والعداد الذكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

تفقد أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات التجارية بالإنابة لهيئة النقل في عجمان، مركبات الأجرة التابعة لهيئة النقل مع العداد الذكي الذي أطلقته مؤخراً.

وأكد المطروشي أهمية منظومة العداد الذكي الذي أسهم في تعزيز الرقابة والأمن من خلال إمكانية تتبع كافة مركبات الأجرة وعرض جميع الرحلات النشطة، والملغية، ومعرفة عدد الكيلومترات، ورؤية حركة الدخول والخروج من الأنظمة، فضلاً عن إيقاف نظام العدادات والسائقين عن بُعد دون الحاجة إلى استدعاء السائقين والمركبات، مما يرفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور.

وأشاد في ختام الجولة بجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية في قطاع النقل، وإعداد منظومة نقل متكاملة ومستدامة وتبنيها لأحدث الأنظمة والاستراتيجيات التي تعتمد على التحول الرقمي.