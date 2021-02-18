إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

ذكرت الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محطة للسكك الحديدية، في حين لا تزال الظروف المحيطة بإطلاق النار غير واضحة.

وأفادت الشرطة بأنه تم القبض على شخص، لكن لم يتضح بعد مدى ارتباطه بالحادث.

وقالت قائدة الشرطة دانييل أوتلو: "لدينا شخص محتجز وتم ضبط سلاحين ناريين، لا نزال نحاول جمع النقاط كافة لتحديد ما إذا كان هذا الشخص متورطًا حقًا في إطلاق النار".

وجميع الضحايا من السود وتتراوح أعمارهم بين 17 و71 عامًا، وهناك شخص واحد في حالة حرجة.