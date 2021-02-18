‏‏ثلوج في الأردن.. إجازة رسمية وغلق طرقات لسوء الأحوال الجوية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، تعطيل العمل بالمؤسسات العامة اليوم الخميس، بسبب الأحوال الجوية مع تساقط الثلوج. على بعض المناطق وتعرض أخرى لهطول أمطار غزيرة.

بدأت الثلوج في التراكم في بعض المناطق مع تأثر الأردن بالمنخفض الجوي القطبي الذي دخل أجواء المملكة مساء أول أمس الثلاثاء.

ودعت وزارة العمل الأردنية، مؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بالبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة نظرًا للظروف الجوية الاستثنائية.

وأدت التراكمات الثلجية الأربعاء إلى إغلاق بعض الطرق في محافظة عجلون شمال العاصمة عمان، كما هبت رياح شديدة في مختلف المناطق وهطول الأمطار بغزارة.

وأعلنت الجهات المختصة حالة الاستنفار القصوى للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها المملكة.

تأجيل وإلغاء رحلات جوية

بدورها أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن تأخير رحلات إلغاء 3 رحلات كانت ستغادر من مطار الملكة علياء الدولي إلى الدوحة والعقبة وبيروت، والتي كان من المقرر إقلاعها مساء الأربعاء.

ولم يتمكن المسافرين وطواقم الطائرات من الوصول إلى المطار، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء هذه الرحلات جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح المنطقة.

وأكدت الشركة في بيان صحفي أنه لم يطرأ أي تغيير على جميع رحلاتها القادمة إلى العاصمة عمّان، مشيرةً إلى أن العمليات تسير بشكل طبيعي في مطار الملكة علياء الدولي وذلك بجهود جميع الجهات والكوادر المعنية.

ودعت الشركة جميع المسافرين على متن طائراتها إلى التأكد من مواعيد رحلاتهم بالاتصال بها للتأكد من مواعيد الرحلات.

إغلاق طرق ونصائح بعدم الخروج

ونصح الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في الأردن، بالحيطة والحذر موضحًا أن كافة الطرق الرئيسية والفرعية ينصح بعدم السير عليها بسبب تساقط الثلوج، مشيرًا إلى أن كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج.

ودعا المواطنين الالتزام وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطًا غزيرًا للأمطار أو الثلوج والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات.