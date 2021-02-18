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«التعاون الخليجي» يؤكد مساندة اليمن في تعزيز أمنه واستقراره

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ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات) 

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم ومساندة اليمن وتعزيز أمنه واستقراره، في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وذكرت وكالة الأنباء «واس»، أن  الحجرف استعرض في اتصال هاتفي أجراه أمس، مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، جدول أعمال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة اليمنية، والمقرر عقده في 20 مارس المقبل  لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن.
كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في اليمن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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