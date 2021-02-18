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سوريا تعلن عن عملية تبادل أسرى مع إسرائيل

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ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن عملية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز، في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية بوساطة روسية.
وقالت «سانا» إنه «في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من المعتقلات الإسرائيلية بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري من السجون الإسرائيلية».
وأضافت أنه «وبحسب المصادر، فإن عملية التبادل تتم عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت، وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية منطقة القنيطرة بطريق الخطأ، وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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