وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 57,970 إصابة مؤكدة و 1,396 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,600,391 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 486,466 حالة وفاة.